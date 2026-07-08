Yüzlerinde maskeyle taktılar, 250 bin TL’lik bakır çaldılar | Video
08 Temmuz 2026 10:12
Adana’da geri dönüşüm tesisinden 250 bin TL değerinde bakır çalan yüzleri maskeli iki hırsız anbean kameralara yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini maske ile gizleyen kimliği belirlenemeyen iki şüpheli gece saatlerinde geri dönüşüm tesisine girdi. Şüpheliler tesisten 250 bin TL değerinde bakır çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis olayın şüphelilerini yakalama çalışması başlattı.
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