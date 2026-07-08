Kağıthane'de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video
08 Temmuz 2026 08:53
Kağıthane’de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bütün katlara dumanların ulaştığı yangında binadan çıkamayan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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