Video Yaşam Kağıthane'de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video
Kağıthane'de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video

Kağıthane'de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video

08 Temmuz 2026 08:53

Kağıthane’de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bütün katlara dumanların ulaştığı yangında binadan çıkamayan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın 06.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın hızla büyürken dumanlar bütün katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın hızla kontrol altına alındı. Duman sebebiyle üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedbiren tüm bina tahliye edilirken sokakta yaşayan vatandaşların bir kısmı evlerinden meraklı gözlerle yangını izledi bir kısmı ise panikle kendini sokağa attı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video 04:35
Kağıthane'de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video 08.07.2026 | 08:47
Bolu’da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4’ü ağır, 13 yaralı | Video 01:03
Bolu'da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4'ü ağır, 13 yaralı | Video 08.07.2026 | 08:46
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 00:49
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 07.07.2026 | 20:06
Kars’ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı 01:51
Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı 07.07.2026 | 20:02
Vezirköprü’de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı 00:43
Vezirköprü'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı 07.07.2026 | 19:55
Muğla’da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 00:45
Muğla'da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 07.07.2026 | 16:51
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 00:49
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 07.07.2026 | 16:46
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 05:45
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 07.07.2026 | 16:24
Çanakkale’de orman yangını | Video 01:29
Çanakkale'de orman yangını | Video 07.07.2026 | 15:27
Denizli’de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 00:48
Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 07.07.2026 | 15:20
Başakşehir’de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video 02:13
Başakşehir'de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video 07.07.2026 | 14:52
Durakta bekleyen eşini vurdu, yanında kalıp polise teslim oldu | Video 02:58
Durakta bekleyen eşini vurdu, yanında kalıp polise teslim oldu | Video 07.07.2026 | 14:41
Mardin’de Fırat Baraj’ın öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09:47
Mardin'de Fırat Baraj'ın öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.07.2026 | 14:33
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:54
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.07.2026 | 14:19
Kocaeli’de korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 00:44
Kocaeli'de korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 07.07.2026 | 12:37
Aydın’da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 01:59
Aydın'da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 07.07.2026 | 12:17
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video 01:06
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video 07.07.2026 | 12:01
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 00:31
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 07.07.2026 | 11:44
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:39
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 07.07.2026 | 11:23
Kimi deprem sandı, kimi maç var zannetti: Gece yarısı patlatılan havai fişek, mahallede paniğe neden oldu | Video 02:04
Kimi deprem sandı, kimi maç var zannetti: Gece yarısı patlatılan havai fişek, mahallede paniğe neden oldu | Video 07.07.2026 | 11:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA