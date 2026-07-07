Muğla'da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
07 Temmuz 2026 16:56
Muğla'nın Menteşe ilçesinde restoranda çıkan tartışmada akrabası olduğu öğrenilen Halil Korkut'u tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarılacağı mahkemenin vereceği karar bekleniyor.
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