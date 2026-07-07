Video Yaşam Muğla'da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
Muğla'da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video

Muğla'da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video

07 Temmuz 2026 16:56

Muğla'nın Menteşe ilçesinde restoranda çıkan tartışmada akrabası olduğu öğrenilen Halil Korkut'u tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Karataş ile akrabası Halil Korkut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Karataş'ın yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş ettiği iddia edildi. Ağır yaralanan Halil Korkut olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Coşkun Karataş'ı gece saat 02.00 sıralarında Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti olduğu değerlendirilen tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarılacağı mahkemenin vereceği karar bekleniyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla’da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 00:45
Muğla'da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 07.07.2026 | 16:51
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 00:49
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 07.07.2026 | 16:46
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 05:45
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 07.07.2026 | 16:24
Çanakkale’de orman yangını | Video 01:29
Çanakkale'de orman yangını | Video 07.07.2026 | 15:27
Denizli’de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 00:48
Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 07.07.2026 | 15:20
Başakşehir’de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video 02:13
Başakşehir'de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video 07.07.2026 | 14:52
Durakta bekleyen eşini vurdu, yanında kalıp polise teslim oldu | Video 02:58
Durakta bekleyen eşini vurdu, yanında kalıp polise teslim oldu | Video 07.07.2026 | 14:41
Mardin’de Fırat Baraj’ın öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09:47
Mardin'de Fırat Baraj'ın öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.07.2026 | 14:33
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:54
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.07.2026 | 14:19
Kocaeli’de korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 00:44
Kocaeli'de korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 07.07.2026 | 12:37
Aydın’da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 01:59
Aydın'da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 07.07.2026 | 12:17
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video 01:06
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video 07.07.2026 | 12:01
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 00:31
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 07.07.2026 | 11:44
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:39
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 07.07.2026 | 11:23
Kimi deprem sandı, kimi maç var zannetti: Gece yarısı patlatılan havai fişek, mahallede paniğe neden oldu | Video 02:04
Kimi deprem sandı, kimi maç var zannetti: Gece yarısı patlatılan havai fişek, mahallede paniğe neden oldu | Video 07.07.2026 | 11:08
300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video 01:08
300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video 07.07.2026 | 10:44
Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video 00:09
Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video 07.07.2026 | 10:04
Erzurum’da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video 03:47
Erzurum'da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video 07.07.2026 | 09:45
Bursa’da aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada 00:48
Bursa'da aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada 07.07.2026 | 08:54
15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video 02:11
15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video 07.07.2026 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA