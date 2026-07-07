Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı
07 Temmuz 2026 20:04
Kars’ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağışlar nedeniyle taşan dereler bir köy yolunu ve çevresindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı.
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