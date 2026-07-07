ABD Başkanı Donald Trump'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşılama töreni: 21 pare top atışı yapıldı | Video
07 Temmuz 2026 16:53
Trump tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Karşılama töreninden ardından Erdoğan-Trump görüşmesi başladı.
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