SON DAKİKA… Başkan Erdoğan-Trump zirvesinden ilk mesajlar! Trump açıkladı: CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız | Video

07 Temmuz 2026 16:16

SON DAKİKA… 36. NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Trump Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Resmi törenin ardından Beştepe'deki kritik zirve başladı. Dünyanın kilitlendiği tarihi zirve öncesinde Başkan Erdoğan ile Trump, kritik mesajlar paylaştı. Başkan Erdoğan "Bir arada olmak bize güç katıyor. Trump'ın ziyareti çok önemli" dedi ve "5 F-35 için söz aldık" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ise hem Başkan Erdoğan'a hem de Türkiye'nin savunma gücüne övgüler yağdırdı. "Erdoğan harika bir lider" diyen Trump CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.