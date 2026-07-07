SON DAKİKA… Başkan Erdoğan-Trump zirvesinden ilk mesajlar! Trump açıkladı: CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız | Video
07 Temmuz 2026 16:16
SON DAKİKA… 36. NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Trump Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Resmi törenin ardından Beştepe'deki kritik zirve başladı. Dünyanın kilitlendiği tarihi zirve öncesinde Başkan Erdoğan ile Trump, kritik mesajlar paylaştı. Başkan Erdoğan "Bir arada olmak bize güç katıyor. Trump'ın ziyareti çok önemli" dedi ve "5 F-35 için söz aldık" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ise hem Başkan Erdoğan'a hem de Türkiye'nin savunma gücüne övgüler yağdırdı. "Erdoğan harika bir lider" diyen Trump CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:22
07:14
04:17
Başkan Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşıladı | Video 07.07.2026 | 14:25
03:51
Son Dakika | ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya indi 07.07.2026 | 14:07
03:23
Bakan Ersoy Zelenski'yi Esenboğa'da karşıladı! | Video 07.07.2026 | 13:00
01:10
01:34
Kapadokya gün batımından sonra da büyülüyor | Video 07.07.2026 | 10:35
08:21
05:15
01:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! 05.07.2026 | 22:31
02:17
AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı 05.07.2026 | 19:47
01:45
AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı 05.07.2026 | 19:43
00:29
Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel 05.07.2026 | 19:07
01:15
Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 46 şüpheli gözaltına alındı | Video 05.07.2026 | 08:40
18:37
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısında konuştu 04.07.2026 | 17:50
25:43
05:07
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve Emekli maaşları ne kadar oldu? | Video 03.07.2026 | 12:15
01:26
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 03.07.2026 | 12:13
02:38