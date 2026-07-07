Bakan Ersoy Zelenski'yi Esenboğa'da karşıladı! | Video
07 Temmuz 2026 13:05
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
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