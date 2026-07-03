Video Haber Sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izni belgesi düzenleyenlere operasyon; 31 gözaltı kararı | Video
Sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izni belgesi düzenleyenlere operasyon; 31 gözaltı kararı | Video

Sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izni belgesi düzenleyenlere operasyon; 31 gözaltı kararı | Video

03 Temmuz 2026 09:39

Bakan Gürlek: İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne’de, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilen 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır.

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