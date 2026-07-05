TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar!
05 Temmuz 2026 22:40
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelere de yer veren Başkan Kurtulmuş, “Artık bu dağlarda teflerimizden yaslar, ağıtların sesleri yükselmeyecek. Artık bu topraklarda, şarkılarımızda analarımızın ağlamaları, gözyaşlarıyla iniltileri türkülerimize, ağıtlarımıza karışmayacak. Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde, Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, birliğimizi, dirliğimizi ifade edeceğiz.” dedi.
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