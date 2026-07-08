Video Yaşam Antalya'da motosiklet, 'U' dönüşü yapan araçla çarpıştı: 2 yaralı | Video
Antalya'da motosiklet, 'U' dönüşü yapan araçla çarpıştı: 2 yaralı | Video

Antalya'da motosiklet, 'U' dönüşü yapan araçla çarpıştı: 2 yaralı | Video

08 Temmuz 2026 10:16

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeyken U dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza; Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Metin D.'nin kullandığı motosiklet, kavşak sistemine geldiğinde aynı istikamette giderken aniden U dönüşü yapmaya kalkan Ferhat D.'nin kullandığı hafif ticari araca yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; motosiklet sürücüsü Metin Db ve motosiklette yolcu olarak bulunan Elmas A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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