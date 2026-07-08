Büyükçekmece'de 3 aracın karıştığı kazada, araçlardan biri takla attı: Kaza anı kamerada
08 Temmuz 2026 11:33
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yokuş yukarı yolda hatalı şerit değiştiren araç kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı kazada 1 araç takla atarken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 BF 5677 plakalı hususi araç aniden şerit değiştirmek istedi. Yandan gelen 34 GTP 120 plakalı araca çarpması ile yolda çıkıp takla attı. O sırada caddede bulunan seyir halindeki diğer otomobilde hasar aldı. Takla atan araçtaki sürücü, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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