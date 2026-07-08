Video Yaşam Otogarda taksiciler birbirine girdi! Babasını almaya gelen taksici ile duraktaki şoförler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video
Otogarda taksiciler birbirine girdi! Babasını almaya gelen taksici ile duraktaki şoförler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video

Otogarda taksiciler birbirine girdi! Babasını almaya gelen taksici ile duraktaki şoförler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video

08 Temmuz 2026 11:22

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na iddiaya göre babasını almaya gelen taksi şoförü ile otogardaki durakta çalışan taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 2 Temmuz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, babasını almak için otogara gelen taksi şoförü ile durakta çalışan iki taksici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksicilerden biri, otogara gelen şoföre tokat attı. Bunun üzerine yanında bulunan bıçağı çıkaran taksi şoförü, önce kendisine tokat atan taksiciyi, ardından kavgayı ayırmaya çalışan diğer taksiciyi bıçakladı. Şüpheli, olayın ardından koşarak kaçtı. Kavganın başlangıcı, taksicilerden birinin diğer şoföre tokat atması ve iki kişinin bıçaklanma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli ile babası gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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