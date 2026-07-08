Beşiktaş'ta korkunç olay: Denizde kadın cesedi bulundu! | Video
08 Temmuz 2026 15:31
Beşiktaş iskelesi açıklarında kadın cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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