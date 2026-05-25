Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

25 Mayıs 2026 | 10:06

Kaza, sabah saatlerinde Niğde- Kayseri kara yolu Kızıklı mevkisinde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü H.Ö. ile diğer araçtaki M.Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü B.K. ile R.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.