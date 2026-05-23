Adana'da dev operasyon: 4 milyon uyuşturucu hap ile 3 ton 994 kilogram etken madde ele geçirildi | Video
23 Mayıs 2026 | 10:41
Adana'da narkotik polisinin Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren sentetik ecza tabletleme merkezlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 milyon uyuşturucu hap ile 3 ton 994 kilogram etken madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana merkezli olmak üzere Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri, Adana ve Mersin'de tabletleme merkezine dönüştürülen depolarda yaptığı aramalarda blister makinesi, kapsül doldurma, kapsül temizleme, karıştırma, kompresör, soğutma ve öğütme makineleri olmak üzere toplam 14 makine ele geçirdi.
Operasyon kapsamında ayrıca 4 milyon sentetik ecza hap, 3 ton 994 kilogram etken madde, 27 milyon boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram skunk maddesi bulundu. Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 11 milyon sentetik ecza üretilebileceği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
EMNİYET MÜDÜRÜ TEBRİK ETTİ
Operasyon sonrası İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ekipleri tebrik ederek, "Gerçekten çok güzel bir iş çıkardınız. Emeklerinize sağlık. Adana'da Narkotik Şube Müdürlüğü dünyanın ve Türkiye'nin başına bela olan bir konuyla ilgili kararlılıkla mücadelesine devam ediyor. Çok güzel çok temiz bir iş yaptınız" sözlerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
04:05
Giresun'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.05.2026 | 10:06
01:15
01:41
Kütahya'da bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı | Video 23.05.2026 | 09:15
00:29
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı | Video 23.05.2026 | 09:13
02:07
Faciadan kılpayı kurtuldu: Otogarda heyelan anı kamerada | Video 22.05.2026 | 16:11
01:00
Büyükçekmece'de iş yeri kurşunlayanlar yakalandı | Video 22.05.2026 | 14:10
02:09
00:35
Başakşehir'de TIR faciası: Araçlar altında kaldı! | Video 22.05.2026 | 12:00
02:18
Yasak dönüş kazayı getirdi, metrobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı 22.05.2026 | 11:14
00:53
Hande Çinkitaş cinayetinde gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi 22.05.2026 | 11:08
03:04
Kaza sonrası araçtan sızan akaryakıt paniğe neden oldu | Video 22.05.2026 | 10:56
00:06
Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteriye ağır ceza! | Video 22.05.2026 | 10:31
00:32
Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 22.05.2026 | 10:25
01:46
Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2026 | 09:28
01:37
Kırıkkale'de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 22.05.2026 | 08:44
00:35
00:44
Tomarza'da taşkın suları ana yolu aştı 21.05.2026 | 23:47
00:46
Iğdır’da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 21.05.2026 | 22:21
01:51
Ankara'da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı 21.05.2026 | 19:10