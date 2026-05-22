Büyükçekmece'de iş yeri kurşunlayanlar yakalandı | Video 22 Mayıs 2026 | 14:18 Büyükçekmece'de bir iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden 1'i kurşun yağdırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Yürüyerek geldikleri iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinde iş yerine 1 kurşun isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan ve 1 adet 9 mm fişek bulundu. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri silahlı saldırganın kimliğini belirledi. Şüphelinin adresine yapılan baskında Ö.S ve Y.K. gözaltına alındı. Poliste daha önceden suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.