Güzellik salonunda mobil bankacılık tuzağı! Müşterilerinin adına kredi çeken şebeke çökertildi | Video

21 Mayıs 2026 | 13:58

Çorum’da bir güzellik salonunda ödeme sırasında müşterilerin oyalanarak cep telefonlarından mobil bankacılık uygulamalarına girildiği ve adlarına kredi çekildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 425 bin liralık vurgunla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.