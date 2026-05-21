Video Yaşam Antalya'da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı | Video
Antalya'da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı | Video

Antalya'da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı | Video

21 Mayıs 2026 | 07:27

Antalya'da silahlı şüpheli ihbarına giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ile otomobilin çarpıştığı ve 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Muratpaşa ilçesi Kızıltzoprak Mahallesi 916 sokak ile 953 sokak kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kemal Ü. idaresindeki 48 AEN 083 plakalı otomobil ile silahlı ve şüpheli ihbarına gitmekte olan 07 A 4892 plakalı Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi (Yunus timi) ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarparak durabilirken, motosiklette bulunan polis memurları R.Y. ve O.D. yaralandı.


Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
İhbar üzerini olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ihbara gitmekte olan motosikletli polis timinin kavşağa girdiği sırada otomobilin önce 2 polis memurunun bulunduğu motosiklete çarptığı, ardından da yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptığı anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı | Video 02:04
Antalya'da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı | Video 21.05.2026 | 07:25
Hatay’da heyelan nedeniyle müstakil ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09:15
Hatay'da heyelan nedeniyle müstakil ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.05.2026 | 07:23
Edirne’de yüklü hafriyat kamyonu damperini kaldırınca devrildi 00:47
Edirne’de yüklü hafriyat kamyonu damperini kaldırınca devrildi 20.05.2026 | 22:49
12 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü! 01:40
12 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü! 20.05.2026 | 18:37
Osmaniye’de hortum ağaçları kökünden söküp attı 00:50
Osmaniye'de hortum ağaçları kökünden söküp attı 20.05.2026 | 18:31
Yaralı sürücü ambulansı beklerken sigara yaktı: O anları kayda alan vatandaş hayretini gizleyemedi | Video 00:36
Yaralı sürücü ambulansı beklerken sigara yaktı: O anları kayda alan vatandaş hayretini gizleyemedi | Video 20.05.2026 | 16:35
Erzurum’da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi vuran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:27
Erzurum’da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi vuran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 20.05.2026 | 16:04
SON DAKİKA: Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR devrildi | Video 01:31
SON DAKİKA: Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi | Video 20.05.2026 | 16:03
Antalya’da 3 kişinin öldüğü trafikte yol kavgasının görüntüsü ortaya çıktı | Video 05:35
Antalya'da 3 kişinin öldüğü trafikte yol kavgasının görüntüsü ortaya çıktı | Video 20.05.2026 | 15:53
Bahçelievler’de İETT arızası: Vatandaşlar yolun ortasında bekledi! | Video 04:17
Bahçelievler'de İETT arızası: Vatandaşlar yolun ortasında bekledi! | Video 20.05.2026 | 15:31
Ankara’da şiddetli yağan yağmur dolu yağışını da beraberinde getirdi | Video 03:02
Ankara'da şiddetli yağan yağmur dolu yağışını da beraberinde getirdi | Video 20.05.2026 | 14:53
Çırağan Caddesi’ndeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:33
Çırağan Caddesi'ndeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.05.2026 | 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hareket büyük Türkiye davasıdır | Video 44:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hareket büyük Türkiye davasıdır | Video 20.05.2026 | 13:54
Beşiktaş’ta feci kaza kamerada: 1 ölü, 9 yaralı! | Video 03:44
Beşiktaş'ta feci kaza kamerada: 1 ölü, 9 yaralı! | Video 20.05.2026 | 13:36
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 00:48
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 20.05.2026 | 13:19
İstanbul ve Şırnak’ta çete operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:56
İstanbul ve Şırnak'ta çete operasyonu: 8 gözaltı | Video 20.05.2026 | 13:02
Malatya’da okuldaki deprem paniği kamerada | Video 02:46
Malatya'da okuldaki deprem paniği kamerada | Video 20.05.2026 | 12:49
Samsun polisi bu kez bir yunus için harekete geçti | Video 01:00
Samsun polisi bu kez bir yunus için harekete geçti | Video 20.05.2026 | 12:43
Gaziantep’te iş yerine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada | Video 00:18
Gaziantep'te iş yerine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada | Video 20.05.2026 | 12:37
Bilecik’te yamaçtan kayan ayı gülümsetti | Video 00:50
Bilecik'te yamaçtan kayan ayı gülümsetti | Video 20.05.2026 | 12:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA