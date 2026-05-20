Antalya'da 3 kişinin öldüğü trafikte yol kavgasının görüntüsü ortaya çıktı | Video

20 Mayıs 2026 | 15:58

Antalya'nın Serik ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada Ahmet Bayar'ın (25), tabancayla Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34) ve Oğuz Avcı'yı (49) vurarak öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde 17 Mayıs günü saat 01.30 sıralarında Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla 13 el ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Savran da hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Bayar emniyetteki ifadesinde, "Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi, üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup, araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim" dedi. Bayar, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise Serik'te toprağa verildi.

Soruşturma sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Seyir halindeki bir aracın, önüne geçen başka bir araç tarafından durdurulduğu, ardından öndeki araçtan inen birkaç kişinin durdurdukları araca doğru ilerlediği, kısa süre sonra silahın art arda ateşlenmesi ile oluşan namlu ateşleri görüntüye yansıdı. Olayın ardından 2 kişinin araca binip, bölgeden ayrıldığı da görüldü.

