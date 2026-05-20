Gaziantep'te iş yerine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada | Video 20 Mayıs 2026 | 12:39 Gaziantep'te bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın iş yerine ateş açma anları ise kameraya yansıdı. Yakalanan şahsın, iş yerinde çalışan bir kıza telefonla rahatsızlık vermesine tepki gösteren iş yeri sahibi ile tartıştığı için olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay, 19 Mayıs günü Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. isimli şahıs, pompalı tüfekle önüne geldiği iş yerine bir kaç el ateş etti. Olay anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından olayı gerçekleştiren S.Ö. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın, iş yerinde çalışan bir kıza telefonla rahatsızlık vermesine tepki gösteren iş yeri sahibi ile tartıştığı için olayı gerçekleştirdiği belirlendi.