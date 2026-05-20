İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video

20 Mayıs 2026 | 13:31

İstanbul'da farklı ilçelerde meydana gelen kurşunlama ve saldırı olaylarına karıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen bir kişinin yaptığı suç örgütünün, 17 Nisan ile 11 Mayıs 2026 tarihleri arasında Eyüpsultan, Sarıyer, Esenyurt ve Kadıköy'de meydana gelen toplam 6 kurşunlama ve saldırı olayına karıştığı belirlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli, Şırnak'ı da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

