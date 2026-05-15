Erzincan’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video
15 Mayıs 2026 | 12:07
Erzincan’da otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan D.C. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan U.C. ise sağlık ekiplerince ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.
