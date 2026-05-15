Patronun köpeği dehşet saçtı! Vücuduna 80 dikiş atıldı: "Ruhen öldüm, sadece nefes alıyorum" | Video

15 Mayıs 2026 | 11:48

İzmir’in Bornova ilçesinde patronuna ait köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan kadın koruma, adeta dehşeti yaşadı. Vücudunda 80 dikiş bulunan ve kafa derisinin bir kısmını kaybeden talihsiz kadın, kendisine verilen tedavi sözlerinin tutulmadığını iddia ederek patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.