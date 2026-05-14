Hurafelere inanıp bebeklerinizi tehlikeye atmayın | Video

14 Mayıs 2026 | 12:16

Yenidoğan bebekler için hayati öneme sahip olan topuk kanı uygulaması ve aşıyı reddeden aileler, ‘Kısır olur, otizm olur’ gibi akıl dışı gerekçelerle çocuklarının sağlığıyla oynuyor. Prof. Dr. Ömer Erdeve, aileleri uyararak, “Topuk kanı taramalarına mutlaka katılın. 400-600 gram doğan prematüre bebekler enfeksiyonlara karşı daha hassas oldukları için, aşılarını geciktirmeden yaptırın” dedi.