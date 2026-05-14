Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada | Video 14 Mayıs 2026 | 07:55 Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.