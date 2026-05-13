Kararsız bisikletli kazayı getirdi: Ne tarafa gideceğini şaşırınca motosikletliyle böyle çarpıştı! | Video
13 Mayıs 2026 | 11:44
Bursa’da bir bisikletlinin yol ortasında yaptığı kararsız manevra kazaya neden oldu. Sağ mı sol mu derken yön değiştiren bisikletliye motosiklet çarptı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde bisikletlinin kararsız hareketleri dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
