Seydikemer merkezli "Daltonlar" operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video

12 Mayıs 2026 | 16:26

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenirken, 12 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, toplam 23 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak", "Nitelikli Yağma", "Silahla Mala Zarar Verme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Tehdit" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından işlem başlatıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, Şanlıurfa ve Muğla'da ikamet eden şüphelilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, adli işlemleri yapılmak üzere Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

