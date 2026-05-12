Video Yaşam Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video
Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video

Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video

12 Mayıs 2026 | 11:35

Samsun’un İlkadım ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan şahıs, adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında çalışan Doğan Can Yavuz (35), evde babası İbrahim Yavuz'a (59) tabancayla ateş açtı. Atakum Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen ve vücuduna 8 kurşun isabet eden İbrahim Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Doğan Can Yavuz'un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, İbrahim Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Yavuz'un cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

"BABAM ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME SALDIRINCA KORKUP ATEŞ ETTİM"
Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Yavuz ifadesinde, "Babam çok alkol kullanıyordu. 35 yaşında olmama rağmen her işime karışıyordu. Sürekli benimle tartışıyordu. Davranışlarından dolayı psikolojim bozuldu. Olay günü işe gitmeyip rapor aldım. Dolaşıp kafamı dağıtmak istedim. Akşam evin önünde arabanın tamponuyla ilgili tartışma çıktı. Eve çağırdı, 'menemen yapalım' dedi. O sırada yatalak annemin ihtiyaçlarına yardımcı oluyordum. Bana yine küfürlü sözler söyledi, bağırıp çağırdı ve menemen kabını fırlattı. Daha sonra 'İkinizi de öldüreceğim' diyerek mutfağa gitti. Bizi bıçakla öldüreceğini düşündüm. Yatağın altındaki taşıma ruhsatlı silahımı alıp belime koydum. Babam elinde bıçakla üzerime saldırınca korkup ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan katil zanlısı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 02:40
Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 12.05.2026 | 11:13
Çalınan motosikletinin peşine düştü! Hırsızların kaçtığı anlar kamerada | Video 01:50
Çalınan motosikletinin peşine düştü! Hırsızların kaçtığı anlar kamerada | Video 12.05.2026 | 10:34
Gaziantep merkezli 7 ildeki mal varlığını aklama operasyonunda 6 şahıs tutuklandı | Video 00:33
Gaziantep merkezli 7 ildeki mal varlığını aklama operasyonunda 6 şahıs tutuklandı | Video 12.05.2026 | 10:16
Tekirdağ’da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 01:16
Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 12.05.2026 | 09:47
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 00:50
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 00:38
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 00:44
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 12.05.2026 | 08:35
Kocaeli’de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1’i hayatını kaybetti | Video 01:19
Kocaeli'de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti | Video 12.05.2026 | 08:27
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 02:01
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 12.05.2026 | 08:06
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 07:57
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12:56
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12.05.2026 | 07:32
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.05.2026 | 07:31
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 01:43
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 12.05.2026 | 07:29
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 00:43
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 11.05.2026 | 20:47
Çorum’da sağanak yağış etkili oldu 01:01
Çorum'da sağanak yağış etkili oldu 11.05.2026 | 18:46
Otomobil terzi dükkanına daldı 01:06
Otomobil terzi dükkanına daldı 11.05.2026 | 17:38
Şanlıurfa’da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:21
Şanlıurfa'da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 11.05.2026 | 17:18
Sarıyer’de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti | Video 03:14
Sarıyer’de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti | Video 11.05.2026 | 16:50
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 03:55
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 11.05.2026 | 16:33
Otomobil dönüş yapan TIR’a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:48
Otomobil dönüş yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.05.2026 | 15:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA