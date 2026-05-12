Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video
12 Mayıs 2026 | 11:35
Samsun’un İlkadım ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan şahıs, adliyeye sevk edildi.
İbrahim Yavuz'un cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
"BABAM ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME SALDIRINCA KORKUP ATEŞ ETTİM"
Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Yavuz ifadesinde, "Babam çok alkol kullanıyordu. 35 yaşında olmama rağmen her işime karışıyordu. Sürekli benimle tartışıyordu. Davranışlarından dolayı psikolojim bozuldu. Olay günü işe gitmeyip rapor aldım. Dolaşıp kafamı dağıtmak istedim. Akşam evin önünde arabanın tamponuyla ilgili tartışma çıktı. Eve çağırdı, 'menemen yapalım' dedi. O sırada yatalak annemin ihtiyaçlarına yardımcı oluyordum. Bana yine küfürlü sözler söyledi, bağırıp çağırdı ve menemen kabını fırlattı. Daha sonra 'İkinizi de öldüreceğim' diyerek mutfağa gitti. Bizi bıçakla öldüreceğini düşündüm. Yatağın altındaki taşıma ruhsatlı silahımı alıp belime koydum. Babam elinde bıçakla üzerime saldırınca korkup ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" dediği öğrenildi.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan katil zanlısı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 12.05.2026 | 11:13
01:50
00:33
01:16
00:50
00:38
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 12.05.2026 | 09:15
00:44
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 12.05.2026 | 08:35
01:19
02:01
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 12.05.2026 | 08:06
00:43
12:56
00:54
01:43
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 12.05.2026 | 07:29
00:43
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 11.05.2026 | 20:47
01:01
Çorum'da sağanak yağış etkili oldu 11.05.2026 | 18:46
01:06
Otomobil terzi dükkanına daldı 11.05.2026 | 17:38
00:21
03:14
03:55
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 11.05.2026 | 16:33
00:48
Otomobil dönüş yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.05.2026 | 15:46