Şanlıurfa'da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video

11 Mayıs 2026 | 17:20

Şanlıurfa'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu TIR’ın dorsesinde, saman balyalarının altına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine durdurulan, sürücüsü ve plakası açıklanmayan TIR'da arama yapan ekipler, dorsede saman balyalarının altına gizlenmiş farklı markalara ait 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu değerlendirilen sigaralara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

