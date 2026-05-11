Kardeşini vurup taksi kaçırdı: 80 kilometrelik korkunç yolculuk | Video

11 Mayıs 2026 | 14:44

Gaziantep'te kardeşini silahla yaralayan bir kişinin eve çağırdığı taksiciyi rehin alarak sevgilisi ile birlikte 80 kilometre yolculuk yaptığı korku dolu yolculuğun görüntüleri ortaya ortaya çıktı.

Yolda barikat kuran polislere ateş açarak karşılık veren saldırgan Gaziantep girişinde taksici tarafından etkisiz hale getirilince yakalanan saldırganın yaşattığı dehşet taksinin araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Araban ilçesinde meydana gelen olay rehin alınan taksicinin anlatımına göre göre şöyle gelişti: Evde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan Semih Ç. (31) taksi durağını arayarak adrese taksi istedi. Taksi adrese gelince Semih Ç. elindeki valiz ve yanında sevgilisi olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36) ile birlikte taksiye bindi. Bu sırada eve gelen polisleri gören Semih Ç. valizden çıkardığı pompalı tüfekle ateş açarak taksiciden Gaziantep'e doğru yola çıkarmasını istedi. Kendilerini takip eden polis ekiplerine ateş açan saldırgan Yavuzeli ilçesinde yolda çevirme yapan polisleri de ateş açarak taksiciden devam etmesini istedi. Yaklaşık 80 kilometre giden taksi Gaziantep şehir girişinde trafik ışıklarına takılınca arkadan kovalayan ekipler ve çevredeki trafik ve yunus ekipleri aracı ablukaya aldı. Bu sırada silahı camdan çıkaran saldırgan ateş açmaya başlayınca taksici müdahale etti. Saldırgan silahı içeri alınca taksici arkadaşa dönerek oradan da elinden almaya çalıştı, bu sırada polis müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Olayda elinden yaralanan taksici Ramazan Yıldırım, "Adrese gittiğimde elindeki valizle ve kızla birlikte taksiye binerken Gaziantep dedi. Tam hareket ederken polisler geldi. Silahı çıkarıp ateş etmeye başladı ve devam etmemi istedi. Yolda zaman zaman polise ateş açıyordu. Yavuzeli ilçesinde polis durdurmak istedi ama yine ateş açınca yol açıldı. Gaziantep'e gelene kadar arada bir silahı elinden almaya çalıştım ama başaramadım. Arada bir yanındaki poşetten çıkardığı şişeden içki içiyordu. Gaziantep girişinde yeniden polis durdurmak istedi, bu yine ateş açtı. Bir ara silahı içeri alınca taksi durduğu için arkaya dönerek müdahale ettim ve yakalandı. Olay boyunca soğukkanlı davranmaya çalıştım. Elimden yaralandım ama bereket versin kimseye bir şey olmadı" dedi. Saldırgan ve yanındaki kadın gözaltına alınırken, tedavisi tamamlanan taksici hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

