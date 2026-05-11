Gaziosmanpaşa'da aracını bina girişine park eden sürücüyü darp ettiler | Video 11 Mayıs 2026 | 09:21 İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobilini park eden sürücü, binalarının önüne araç park edilmesini istemeyen kişiler tarafından darp edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını sokaktaki bir binanın önüne park eden sürücü, binadakilerin tepki göstermesi üzerine tartıştı. Binanın önüne aracın park edilmesine karşı çıkan kişiler, daha sonra sürücüye saldırdı. Çıkan arbede sırasında otomobil sürücüsü yaralandı. Mahallelinin araya girmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücüye yapılan saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.