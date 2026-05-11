Yoldan çıkan araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı | Video

11 Mayıs 2026 | 08:01

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkarak devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu, Şarkışla ilçesi Sögütçük mevkisinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan A.K. idaresindeki 58 ND 936 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Araçta bulunan Hasan Karapınar (57) olay yerinde öldü. R.K., Y.T.K, R.S.K ve sürücü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla ve Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
