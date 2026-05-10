Video Yaşam Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 yaralı | Video
Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 yaralı | Video

Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 yaralı | Video

10 Mayıs 2026 | 09:16

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Elektrik direğine çarpan ve otomobil tarlaya devrildi. Devrilen elektrik direğine ise aynı yönde ilerlemekte olan bir motosiklet çarpıp savruldu. Kazada otomobildeki iki kadın ile motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumu ağır.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah 06.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Eda K. (23) idaresindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu. Otomobilin çarptığı elektrik direği ise yola devrildi.


Motosiklet elektrik direğine çarptı
Kazanın hemen ardından aynı istikamette gitmekte olan Berkan E.P. (24) idaresindeki 16 BFG 616 plakalı bir motosiklet yol ortasına devrilen elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Eda K. ile yanında yolcu olarak bulunan Nida G.U.(18), motosiklet sürücüsü Berkan Eray P. İle arkasında yolcu olarak bulunan Oktay E.(35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Eda K.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kazada yola devrilen elektrik direği nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 yaralı | Video 01:08
Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 yaralı | Video 10.05.2026 | 09:14
Tuzla TEM’de tur otobüsü alev alev yandı | Video 00:28
Tuzla TEM’de tur otobüsü alev alev yandı | Video 10.05.2026 | 08:35
Eyüpsultan’da darp edilen taksici gasp edildi... O anlar kamerada | Video 04:17
Eyüpsultan'da darp edilen taksici gasp edildi... O anlar kamerada | Video 10.05.2026 | 07:58
Elazığ’da bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 00:48
Elazığ’da bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 10.05.2026 | 07:48
Erzincan’da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı | Video 02:17
Erzincan’da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı | Video 10.05.2026 | 07:48
Bursa’da şantiyenin savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sopalar, yumruklar havada uçuştu! | Video 01:48
Bursa'da şantiyenin savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sopalar, yumruklar havada uçuştu! | Video 09.05.2026 | 16:33
Van’da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 07:14
Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 09.05.2026 | 15:26
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu 00:16
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu 09.05.2026 | 14:29
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:16
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.05.2026 | 14:07
Şişli’de AVM’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:19
Şişli’de AVM’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 09.05.2026 | 13:52
İzmir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:33
İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 09.05.2026 | 13:16
Fethiye’deki tanker yangınının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 03:43
Fethiye’deki tanker yangınının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 09.05.2026 | 12:55
Silahlı saldırının failleri 500 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı | Video 01:55
Silahlı saldırının failleri 500 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı | Video 09.05.2026 | 12:17
Fatih’te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video 00:29
Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video 09.05.2026 | 12:04
Osmaniye’de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:55
Osmaniye’de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.05.2026 | 11:07
Esenyurt’ta yol verme kavgası: Minibüs şoförü ve yolcuları kuryeyi dövdü! O anlar kamerada | Video 00:57
Esenyurt'ta yol verme kavgası: Minibüs şoförü ve yolcuları kuryeyi dövdü! O anlar kamerada | Video 09.05.2026 | 11:07
Gaziantep’te dehşete düşüren kaza kamerada: Motosiklet küçük kıza çarpıp kaçtı! | Video 01:35
Gaziantep'te dehşete düşüren kaza kamerada: Motosiklet küçük kıza çarpıp kaçtı! | Video 09.05.2026 | 09:48
SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil! Gizemi 1+1 evdeki HTS kayıtları ve MASAK raporu çözecek! | Video 06:22
SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil! Gizemi 1+1 evdeki HTS kayıtları ve MASAK raporu çözecek! | Video 09.05.2026 | 09:29
Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:48
Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama | Video 09.05.2026 | 09:21
Arnavutköy’de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 04:18
Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 09.05.2026 | 08:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA