Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk yaralandı | Video
09 Mayıs 2026 | 15:44
Van'ın Muradiye ilçesinde Kur'an kursuna giden 11 yaşındaki çocuk, 5 köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Kentte son bir hafta içinde yaşanan üçüncü saldırı, sokak köpekleri sorununu yeniden gündeme getirdi.
"Boğazımı sıkacaklar sandım"
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yuzarsif Acar, köpeklerin bir anda etrafını sardığını belirterek, " Okuldan geldim, eve gittim, yemek yedim. Dışarı çıktım Kur'an okumaya. Baktım çocuklar top oynamıyor, birdenbire köpekler bana saldırdı. Kaçtım; köşede beni sıkıştırıp ısırdılar. Sonra da okuldaki servis geldi. Ben gittim eve, sonra hastaneye geldim. Evet, 5 köpekti. Korku olarak; boğazımı sıkacak sandım, o korku vardı içimde" dedi.
"Belediyeye verdiğimiz dilekçeler sonuçsuz kaldı"
Yaralanan çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar ise mahalledeki köpek sorununa karşı defalarca uyarıda bulunduklarını ifade ederek, " Kendisi benim torunum olur. Okuldan gelirken camiye gitmiş, köpek saldırısına uğramış. Yani hali perişan, yaraları çok derin. Bunlara bir önlem alsınlar. Birkaç kere dilekçe verdik, uyardık belediyeyi" diye konuştu.
Gönderme Mahallesi Muhtarı Mehmet Sadık Polat, bölgedeki köpek sokak köpeği sorununu defalarca belediyeye bildirdiklerini belirterek, ""Muradiye Belediyesine defalarca başvurduk ancak toplama işlemleri yetersiz kalıyor. Daha da önemlisi, Çaldıran'da toplanan köpeklerin bizim köyün yol ağzına bırakıldığına dair mahalle sakinlerinin şahitliği var. Bir aracın bagajı açılıp köpekler buraya salınıyor. Bu sadece Muradiye'nin değil, çevre ilçelerin de ortak sorumsuzluğudur. Bir canımızı kaybettik, diğerleri hala hastanede. Bugün Büyükşehir Belediyesi ekip gönderdi ama bu önlemlerin sürekliliği şart" ifadelerini kullandı.
"Bir haftada üçüncü vaka"
Geçtiğimiz hafta Saray ilçesinde meydana gelen saldırıda 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki ağabeyi Ayaz Özsoy ise ağır yaralanmıştı. Tedavisi süren Ayaz'ın babası Veysi Özsoy, hastanede Yuzarsif Acar ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:14
Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 09.05.2026 | 15:26
00:16
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu 09.05.2026 | 14:29
03:16
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.05.2026 | 14:07
00:19
Şişli’de AVM’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 09.05.2026 | 13:52
01:33
İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 09.05.2026 | 13:16
03:43
01:55
00:29
Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video 09.05.2026 | 12:04
00:55
Osmaniye’de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.05.2026 | 11:07
00:57
01:35
06:22
00:48
Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama | Video 09.05.2026 | 09:21
04:18
Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 09.05.2026 | 08:47
05:28
Kadıköy’de galeri önündeki park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 09.05.2026 | 08:46
07:33
00:50
00:10
Kırmızı ışıkta geçen yayaya otobüs çarptı! Feci kaza kamerada | Video 08.05.2026 | 15:21
01:05
Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama | Video 08.05.2026 | 14:25
00:53
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı | Video 08.05.2026 | 14:20