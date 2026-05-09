SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil! Gizemi 1+1 evdeki HTS kayıtları ve MASAK raporu çözecek! | Video

09 Mayıs 2026 | 09:47

SON DAKİKA… Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı. Kaybolduğu iddia edilen Gülistan Doku’nun organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Soruşturmada, aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 kişi tutuklanırken cinayetle ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Şüpheler bu kez de Tunceli’de öğrenci evi olarak görünen 1+1 eve yoğunlaştı! Kirasını üçüncü şahısların ödediği evdeki HTS kayıtları teker teker incelemeye alındı!