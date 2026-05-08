Dolandırıcılık ve hırsızlık tezgahını güzellik merkezine kurmuşlar: 12 kişi tutuklandı | Video
08 Mayıs 2026 | 12:30
Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları cazip kampanyalarla güzellik merkezlerine çekip şantaj, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.
Polis ekiplerinin çalışmalarında işletme çalışanlarının "taksit yapma" bahanesiyle müşterilerin mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdiği, işlem seansları sırasında mağdurların görüş alanı engellendikten sonra çantalarındaki nakit para ve ziynet eşyalarının çalındığı, ayrıca kredi kartlarından mağdurların bilgisi dışında yüksek tutarlı işlemler yapıldığı ortaya çıktı.
Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Tekirdağ merkezli İstanbul ve Çorum'da operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda suç örgütünün yalnızca Tekirdağ'da değil, Afyonkarahisar, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Tokat ve İstanbul'un Silivri ilçesindeki şubeleri üzerinden de organize şekilde benzer faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.
MASAK raporları, HTS incelemeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinin analizleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ile güzellik merkezlerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
