Aksaray'da korkutan yangın: Daire alev alev yandı | Video 08 Mayıs 2026 | 12:50 Aksaray'da 4 katlı binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Korkutan yangında daire alev alev yanarken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Muhsin Çelebi Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3 katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ayşe A. isimli kadının oturduğu ve elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında önce halı, sonra perdeler ve ardından oda tamamen alev aldı. Ayşe A. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe kapatıldı. Alev topuna dönen daireye itfaiye ekipleri araç merdiveni ile dış cepheden müdahale etti. Alevler ve yanan pencerelerden aşağıya dökülen yanık malzemeler paniğe neden oldu. İki ayrı pencereden yangına müdahale eden ekipler 1 saat süren çalışma sonucu yangını tamamen söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri detaylı inceleme başlattı.