Bursa'da 54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video

07 Mayıs 2026 | 15:31

Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 54 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen firari şahıs, polis ekiplerinden kaçmak için çıktığı çatı katında adeta saklambaç oynadı. Çatıda oturup aşağıdaki polis ekiplerini izleyen şüpheli, İnfaz Büro ekiplerince fark edilince çaresizce teslim olmak zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.