Ağrı'da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video

07 Mayıs 2026 | 08:46

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde etkili olan yağışlar ve eriyen kar suları sele neden oldu. Köylüler, suyun önünü açabilmek için traktörlerle biriken toprak ve kar yığınlarını temizledi.