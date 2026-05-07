Ağrı'da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video

07 Mayıs 2026 | 08:46

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde etkili olan yağışlar ve eriyen kar suları sele neden oldu. Köylüler, suyun önünü açabilmek için traktörlerle biriken toprak ve kar yığınlarını temizledi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve etkili olan yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Köy içerisinde su seviyesinin yükselmesiyle bazı evlerin çevresi sular altında kaldı. Sel sularının önüne kattığı toprak ve kar yığınları suyun akışını engellerken, köylüler kendi imkanlarıyla harekete geçti. Traktörlerle suyun önünü kapatan birikintileri temizleyen vatandaşlar, suyun yeniden akışını sağlamaya çalıştı.
