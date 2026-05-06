Burdur'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın son anları kamerada | Video

06 Mayıs 2026 | 11:12

Antalya'da yaşayan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın, son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yapıcı'nın 2 erkek ile bir kafede oturduğu ve gece saatlerinde mekandan ayrıldığı görüldü. Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıklarının faili meçhul suçları araştırma birimleriyle koordineli hızlı reaksiyonu ve acılı baba Yunus Yapıcı'nın birebir iz sürmesi sayesinde Kübra Yapıcı cinayeti kısa sürede aydınlatıldı.