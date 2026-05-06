Video Yaşam Burdur'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın son anları kamerada | Video
Burdur'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın son anları kamerada | Video

Burdur'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın son anları kamerada | Video

06 Mayıs 2026 | 11:12

Antalya'da yaşayan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın, son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yapıcı'nın 2 erkek ile bir kafede oturduğu ve gece saatlerinde mekandan ayrıldığı görüldü. Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıklarının faili meçhul suçları araştırma birimleriyle koordineli hızlı reaksiyonu ve acılı baba Yunus Yapıcı'nın birebir iz sürmesi sayesinde Kübra Yapıcı cinayeti kısa sürede aydınlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den sonra haber alınamaması üzerine Baba Yunus Yapıcı, kızının hayatından endişe ederek aynı gün Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Derhal başlatılan çalışmalar, sonucu genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi.

Soruşturma derinleştikçe "Ata" ve "Umut" isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı. Ancak verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi. "Umut" isimli şüpheli, Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi. Tam bu noktada devreye giren baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı.

Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi, cinayetin vahşetini gözler önüne serdi. İlyas Umut D., Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk S.'ye borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla öldürüldüğünü anlattı.

İtirafa göre cinayet sonrası ceset önce gömüldü, ardından tekrar çıkarılarak yakıldı. Parçaların bir kısmı ise baraj sularına atıldı. Bu kan donduran detaylar üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma teşkilatı da sürece dahil oldu.

DELİLLER TEK TEK ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli beyanları doğrultusunda yapılan aramalarda, ormanlık alanda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Bu bulgular, cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması adına kritik bir eşik oldu. Soruşturma kapsamında İlyas Umut D. gözaltına alınırken, cinayetin diğer faili olduğu değerlendirilen Ata Berk S., İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Cinayet mahalli Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı sınırlarında kaldığından dosyanın burada ikmal edileceği ve yargılamanın yapılacağı öğrenildi.

SON ANLARI KAMERADA
Öte yandan genç kadının son anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı anlar yer aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Antalya’da Kübra Yapıcı günlerdir aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Önce öldürdüler sonra yaktılar! | Video 03:35
SON DAKİKA: Antalya'da Kübra Yapıcı günlerdir aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Önce öldürdüler sonra yaktılar! | Video 06.05.2026 | 11:02
Burdur’da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı’nın son anları kamerada | Video 00:15
Burdur'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın son anları kamerada | Video 06.05.2026 | 10:18
Tekirdağ’da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:27
Tekirdağ'da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 06.05.2026 | 09:14
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı | Video 01:05
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı | Video 06.05.2026 | 08:35
Zeytinburnu’nda operasyon: 28 milyon değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 02:07
Zeytinburnu'nda operasyon: 28 milyon değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.05.2026 | 08:27
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:02
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 06.05.2026 | 08:26
İş yerine ateş açan motosikletli grup yakalandı: 6 tutuklama | Video 00:59
İş yerine ateş açan motosikletli grup yakalandı: 6 tutuklama | Video 06.05.2026 | 08:12
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti | Video 00:38
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti | Video 06.05.2026 | 07:38
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:02
Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 06.05.2026 | 07:38
Ahlat’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı 00:28
Ahlat’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı 05.05.2026 | 19:20
2 iki araç çarpıştı: Savrulan hafif ticari araç evin duvarını yıktı, 1 yaralı | Video 01:07
2 iki araç çarpıştı: Savrulan hafif ticari araç evin duvarını yıktı, 1 yaralı | Video 05.05.2026 | 16:11
49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı | Video 01:17
49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı | Video 05.05.2026 | 14:30
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:26
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 05.05.2026 | 14:07
Bursa’da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı | Video 00:22
Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı | Video 05.05.2026 | 14:03
İstanbul Şişli’de kaynana gelinini katletmişti! Cinayette görümce detayı | Video 01:49
İstanbul Şişli’de kaynana gelinini katletmişti! Cinayette görümce detayı | Video 05.05.2026 | 13:09
Restoranda yiyip içtiler, tek kuruş ödemeden kaçtılar! O anlar kamerada | Video 04:47
Restoranda yiyip içtiler, tek kuruş ödemeden kaçtılar! O anlar kamerada | Video 05.05.2026 | 12:08
Tokat’ta kontrolsüz çıkış kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 00:36
Tokat'ta kontrolsüz çıkış kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 05.05.2026 | 11:53
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda esrarengiz olay! Kaybolan kadının son görüntüsü A Haber’de! | Video 05:05
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda esrarengiz olay! Kaybolan kadının son görüntüsü A Haber'de! | Video 05.05.2026 | 11:41
Eyüpsultan’da kurban kesim alanında feci ölüm: Yanarak can verdi | Video 04:36
Eyüpsultan'da kurban kesim alanında feci ölüm: Yanarak can verdi | Video 05.05.2026 | 11:29
Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde: Bakan Ersoy açıkladı! Kültür turizminin önemli duraklarından biri… | Video 00:55
Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde: Bakan Ersoy açıkladı! “Kültür turizminin önemli duraklarından biri…” | Video 05.05.2026 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA