Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı | Video
05 Mayıs 2026 | 14:23
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen nefes kesen operasyonda 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin borç verdikleri vatandaşları darp edip ölümle tehdit ettikleri ortaya çıktı.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek faizle borç vererek borçlandırdığı, ödeme yapamayan kişileri darp ettiği ve ölümle tehdit ederek baskı altına aldığı tespit edildi. Bu yöntemle haksız kazanç elde eden şüpheliler teknik ve fiziki takiple adım adım izlendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, 5 Mayıs 2026 tarihinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ile 2 adet ajandaya da el konuldu.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
