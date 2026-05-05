Son Dakika | Yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 63 gözaltı! | Video

05 Mayıs 2026 | 09:33

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, birçok eyleme katıldıkları iddiasıyla aranan çete üyesi 63 şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil motosikletli sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen şüphelilerin, eylemleri cezaevinde tutuklu bulunan Ş.B. adına yaptıkları anlaşıldı.

Son dakika haberi... İstanbul'da esnaf ve iş insanları üzerinde korku ve baskı yaratarak tehditle haraç isteyen bir çetenin 63 üyesi yakalandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri düzenledi. Başakşehir İlçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde farklı suçlara karışan, liderliğini daha önce işlediği suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Ş.B.'nin yaptığı bir silahlı organize suç örgütünün üyelerine baskın yapıldı.

Örgüt lideri Ş.B.'nin, kurşunlama ve yaralama eylemlerini örgüt üyeleri ile para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı; bu eylemlerin esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği saptandı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı ve helikopter destekli operasyonda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; bir kalaşnikof, üç otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

