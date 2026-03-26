Sabah.com.tr suç örgütlerinin kirli oyununu deşifre etmişti! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 358 şüpheli yakalandı!

YANINDA GETİRDİĞİ EL BOMBASINI ATMAK VE PATLATMAK İÇİN PLAN YAPTIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren bir otelde 'Daltonlar' suç örgütü yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, müştekiler Buse Ş. ile Mahsum Ö.'nün bulunduğu otelin lobi kısmına pimi çekilmiş el bombası atıldığı, el bombasının patlamadığı, eylemi gerçekleştiren şahsın plakasız motosikletle gelen Muhammed Ali K. olduğu, K.'nın el bombasını otele atmadan önce otel önünde birçok kez motosikletle dolaştığı, otele yakın bölgede oteli görür vaziyette bekleme yaptığı ve yanında getirdiği el bombasını atmak ve patlatmak için plan yaptığı anlatıldı.

BOMBA ATIP KAÇTIĞI SIRADA OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN BACAĞINDAN VURULDU

Suça sürüklenen çocuk K.'nın bekleme yaptığı esnada otel çalışanlarınca fark edildiğinin belirtildiği iddianamede, bunun üzerine otelde bulunan Buse Ş.'nin bir odadan aldığı siyah bir silahı çalışan Mahsum Ö.'ye verdiği, K. otel önüne geldiğinde üzerinde bulunan el bombasını otelin kapısından otelin resepsiyon bölgesine doğru attığı, kaçarken ise Mahsum Ö. tarafından bacağından vurulduğu ve olay yerine yakın bir mesafede yaralanmasından dolayı motoru park ederek ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca K.'nın alması için el bombasını boş araziye bırakan şahsın İzzet Özsoy olduğunun tespit edildiği de belirtildi.