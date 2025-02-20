Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var

BU TARZ OLUŞUMLARI EMNİYETE BİLDİRİN

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, "Türkiye'de yaygın olan Instagram, TikTok, Tango Telegram ve Twitter her kesimden kullanıcıya hitap ederken, her türlü meşru ve gayrı meşru yayınlara da imkan sağlıyor. Bazı sayfalarda yapılan paylaşımlarda, suç örgütü liderleri, çeteler, mafya oluşumları paylaşılıp, övgüler yağdırılırken, uyuşturucu, fuhuş ve kumar ticareti, pornografik yayınlar ve pedofili videoları ticareti serbestçe yapılıyor."