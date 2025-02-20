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Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:28
Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var
Ramazan Baygara, Fırat Çelik, Beratcan Gökdemir (Can Dalton), Timocan, Barış Boyun, Redkitler, Casperlar vs gibi çete gruplarının ve liderlerinin sosyal medyadan kendisine alan açma ve yeni örgüt üyeleri kazanma çabaları dikkat çekiyor. Instagram, Tiktok, Telegram, Facebook, Twitter gibi uygulamalarda yapılan skandal paylaşımlar açık açık suçu ve suçluyu övme kapsamına girerken, ilgili platformların da bu içerikleri engellemediği 'keşfet' ve 'sana özel' kısımları üzerinden daha da fazla görünür kıldığı görülüyor. Uzmanlar ise çeteleri övücü nitelikteki paylaşımların 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini vurgularken, bu tarz oluşumların da emniyete bildirilmesi gerektiğini söylüyor.