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Haberler Yaşam Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:28

Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var

Ramazan Baygara, Fırat Çelik, Beratcan Gökdemir (Can Dalton), Timocan, Barış Boyun, Redkitler, Casperlar vs gibi çete gruplarının ve liderlerinin sosyal medyadan kendisine alan açma ve yeni örgüt üyeleri kazanma çabaları dikkat çekiyor. Instagram, Tiktok, Telegram, Facebook, Twitter gibi uygulamalarda yapılan skandal paylaşımlar açık açık suçu ve suçluyu övme kapsamına girerken, ilgili platformların da bu içerikleri engellemediği 'keşfet' ve 'sana özel' kısımları üzerinden daha da fazla görünür kıldığı görülüyor. Uzmanlar ise çeteleri övücü nitelikteki paylaşımların 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini vurgularken, bu tarz oluşumların da emniyete bildirilmesi gerektiğini söylüyor.

Batuhan ALTINBAŞ
Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var

Gayrimeşru oluşumlar ve çete üyeleri sosyal medyada cirit atıyor. Instagram, TikTok, Telegram gibi bazı sosyal medya platformlarında oluşturulan sayfalarda suçu öven ve suça özendirici paylaşımlar yapılıyor. Kırmızı Bültenle aranan çete elebaşları, çete üyeleri ve mafyalara methiyeler diziliyor.

Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var

"Gayrimeşru Türkiye", "GMT Mafya", "Gayrimeşru Live" vb. kullanıcı adı ile oluşturulmuş sayfalar, Kırmızı Bültenle aranan Baygaralar Suç Örgütü Lideri Ramazan Baygara, Daltonlar Suç Örgütü Lideri Can Dalton, Red Kitler gibi azılı suçluları ve grupları övücü sözlerle paylaşarak gençleri çete faaliyetlerine özendiriyor.

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Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var

Paylaşımların altında yapılan yorumlar ise pes dedirtiyor. Suç örgütü liderleri, çeteler, mafyalar özendiriliyor ve bu kişilere övgüler yağdırılıyor. Uzmanlar bu tip paylaşımlara alet olan kişileri bekleyen tehlikeyi anlattı.

Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var

BU TARZ OLUŞUMLARI EMNİYETE BİLDİRİN

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, "Türkiye'de yaygın olan Instagram, TikTok, Tango Telegram ve Twitter her kesimden kullanıcıya hitap ederken, her türlü meşru ve gayrı meşru yayınlara da imkan sağlıyor. Bazı sayfalarda yapılan paylaşımlarda, suç örgütü liderleri, çeteler, mafya oluşumları paylaşılıp, övgüler yağdırılırken, uyuşturucu, fuhuş ve kumar ticareti, pornografik yayınlar ve pedofili videoları ticareti serbestçe yapılıyor."

Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Bu tehlikeye dikkat: 2 yıla kadar hapis cezası var

"Sosyal medya mecralarının doğal yapısı itibariyle gizlenmeye müsait örtülü kimliklerle bu gibi zararlı içeriklerin paylaşımı yayılsa da, kimliğini gizleme ihtiyacı duymadan yasa dışı ve ahlak dışı yayınlar yapan ve izleyenlerin de sayısı azımsanmayacak derecede fazla."

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