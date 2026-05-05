Nevşehir’de çöken istinat duvarı evlerin içine girdi: 10 ev tahliye edildi | Video

05 Mayıs 2026 | 08:57

Nevşehir’de inşaatı devam eden bir apartmana ait istinat duvarının çökmesi sonucu yan taraftaki apartmanın iki dairesinde hasar meydana geldi. Olay sonrası 10 daire tedbir amaçlı tahliye edilirken, yan tarafta bulunan bir ana okulunda da geçi süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.