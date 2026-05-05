Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı | Video 05 Mayıs 2026 | 07:38 Denizli'nin Çivril ilçesinde uzun yıllardır sarraflık yaptığı belirtilen bir kişinin, müşterilerine ait emanet ziynet eşyalarıyla ortadan kaybolduğu iddiası ilçede büyük yankı uyandırdı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

İddiaya göre, Çivril'de yaklaşık 30 yıldır sarraflık yapan S.Ç., iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı. Cuma gününden bu yana iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine çok sayıda vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. İş yerinde bulunan yaklaşık 25 kilogram altının muhafaza altına alındığı öğrenildi.



Öte yandan, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.