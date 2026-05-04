Burdur'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu | Video

04 Mayıs 2026 | 11:24

Burdur'da dün merkezde yoğun yağmur şeklinde etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle Burdur- Ağlasun arası Çatak Beli bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle trafik normale döndü. İl Özel İdaresi ekipleri de kar yağışı sonrası Kayış, Halıcılar ve Günalan köy yolları ile Büğdüz- Aziziye grup yollarında ayrıca Bucak Kuyubaşı, Çamlık ve çevre köy yollarında kar temizleme çalışmaları başlattı.