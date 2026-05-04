Kırıkkale'de parka giren motosikletlilere 180 bin TL ceza
04 Mayıs 2026 | 08:53

Kırıkkale’de araç trafiğine kapalı park alanına motosikletleriyle giren 2 sürücüye, yapılan denetimlerde toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, araç girişinin yasak olduğu park alanına motosikletleriyle giren 2 sürücü tespit edildi.

Park içerisinde motosikletleriyle ilerleyen sürücüler, bir süre sonra bankta oturdukları sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve yaya yolunda motosiklet kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Kuralları ihlal eden 2 sürücüye toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların can güvenliği için trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

