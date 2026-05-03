Video Yaşam Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video
Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video

Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video

03 Mayıs 2026 | 15:30

İstanbul Küçükçekmece’de İETT durağında otobüs bekleyen genç mühendis Görkem Selvitop, tekeri patlayan kamyonetin altında kaldı. Altyapı çalışması nedeniyle kazılan caddenin tamamlanmadan bırakıldığı ve yerinden çıkan rögar kapağının kamyonun altına girerek kazaya sebebiyet verdiğini iddia eden aile, hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yaşandı. İşinden çıktıktan sonra İETT durağına gelen Görkem Selvitop, otobüs beklemeye başladı. Yol üzerinde süratli şekilde ilerlediği belirtilen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çıktı ve mühendis Selvitop'u ezdi. Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Selvitop, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


"Sorumlular hesap verecek"
Yaşanan kazanın ardından memleketi Trabzon'da toprağa verilen 38 yaşındaki genç mühendis, geride "İhmal mi vardı?" sorusunu bıraktı. Ailenin iddiasına göre kazanın yaşandığı caddede altyapı çalışması sonrasında yol gerekildiği gibi kapatılmadı ve bu nedenle ise rögar kapağı kamyonun altına lastiği patlattı. Polis raporlarında rögar kapağının tekerleri patlattığını belirten amca Mehmet Güner, sürücünün sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle durağa girdiğini ifade etti.


Yeğeninin ölümü hakkında konuşan Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop işyerinden çıkmış, servis ile durağa geliyor. Beklediği sırada süratli şekilde gelen bir kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bekleyen yeğenime çarpıyor. Kaza sonucunda Görkem ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen ise hastanede hayatını kaybetti. Bulvar üzerinde, hemen trafik ışıklarının önünde bir asfalt çalışması olmuş. Polis raporlarında gördüğümüz üzere bu altyapı çalışması sonucunda yerinden çıkan bir rögar kapağı kamyonun altına girerek sürüklenmiş. Bir süre sonra arka tekerlerini sıkıştırarak patlamasını neden olmuş ve kaza yaşanmış. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkmış, durakta bekleyen yeğenime çarpmış. Bu yolun, bu çalışmanın sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise gereken tüm şikayetleri yapacağız. Tüm hukuki süreçleri değerlendirerek sorumlu kim ise cezasını çekmesini sağlayacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yeğenim Görkem 38 yaşında genç bir inşaat mühendisiydi. Çanakkale köprüsü gibi birçok önemli projede görev aldı, vatanına milletine hizmet etti. Acımız çok büyük" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video 02:49
Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 15:28
Bursa’da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video 01:30
Bursa'da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video 03.05.2026 | 15:05
İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video 01:06
İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video 03.05.2026 | 14:57
İzmir’de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıropta saklanırken böyle yakalandı | Video 00:44
İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıropta saklanırken böyle yakalandı | Video 03.05.2026 | 14:16
Konya’da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 01:41
Konya'da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 03.05.2026 | 14:08
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 00:45
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 03.05.2026 | 14:07
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 01:48
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 03.05.2026 | 12:32
Kadıköy’de şifreli zehir ağı ince ince işlenen operasyonla böyle çözüldü! | Video 03:30
Kadıköy’de şifreli zehir ağı ince ince işlenen operasyonla böyle çözüldü! | Video 03.05.2026 | 11:43
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 00:25
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 03.05.2026 | 11:19
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 04:25
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 03.05.2026 | 11:04
Ankara’da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: Gülistan Doku dosyası ile umutlandık | Video 07:47
Ankara'da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: "Gülistan Doku dosyası ile umutlandık" | Video 03.05.2026 | 10:29
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 01:10
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 03.05.2026 | 10:27
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1’i ağır, 4 yaralı | Video 05:14
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:21
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 00:29
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 03.05.2026 | 10:19
Bursa’da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 00:35
Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 03.05.2026 | 10:16
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 01:31
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 03.05.2026 | 10:14
Antalya’da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video 02:05
Antalya'da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:13
Esenyurt’ta motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan sürücüye sopayla saldırdı | Video 03:43
Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan sürücüye sopayla saldırdı | Video 03.05.2026 | 10:11
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 01:42
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 03.05.2026 | 10:08
Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video 04:31
Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video 03.05.2026 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA