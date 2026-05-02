Erzurum'da avukata yapılan bıçaklı saldırının dehşet dolu anları kamerada | Video

02 Mayıs 2026 | 10:18

rzurum'da görev yapan Avukat Taha Bağaçlı, bürosunda bir şahsın bıçaklı saldırısına hedef oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınan avukatı takip eden şahıs polisler tarafından yakalandı. Savcılık K.P.'yi "Görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti, mahkeme ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.